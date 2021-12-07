بـ 30 مليار دولار...توقيع 13 مذكرة تفاهم بين شركات عمانية وسعودية

وقعت مجموعة من الشركات السعودية والعُمانية 13 مذكرة تفاهم بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار دولار، بحسب وسائل إعلام سعودية رسمية.وتشمل القطاعات التي سيتم الاستثمار فيها الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية.وفي هذا الإطار، وقعت مجموعة "أوكيو" العمانية للطاقة مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بهدف تطوير مشروع مجمع الدقم للبتروكيماويات في السلطنة، وذلك بحسب وسائل إعلام عُمانية.ووقعت أوكيو مذكرة تفاهم في مجال تخزين النفط مع شركة أرامكو للتجارة لتقييم ملاءمة تخزين والمتاجرة في المواد البترولية.وشملت الاتفاقات أيضا توقيع المجموعة العمانية وأكوا باور السعودية وآير برودکتس مذكرة تفاهم في قطاعات البتروكيماويات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.