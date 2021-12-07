الريال اليمني يستعيد بعض قيمته أمام الدولار ...اليكم التفاصيل!

استعادت العملة اليمنية بعض قيمتها أمام الدولار في سوق الصرف بمدينة عدن في جنوب البلاد، بعد موجة هبوط حادة لم يسبق لها مثيل دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق في مطلع الشهر الجاري عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار.وحدث تحسنا نسبيا على تعاملات أسعار صرف الريال في السوق الموازية في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، عقب ساعات من إصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي شمل تعيين محافظ ونائب محافظ جديدين للبنك.العملة اليمنية ارتفعت إلى 1257 ريالا مقابل الدولار للشراء و1300 ريال للبيع مقارنة مع نحو 1685 ريالا للدولار الواحد في تداولات سوق الصرف صباح الإثنين، بعد أن كان عند 1350 في مطلع الشهر الماضي، في أسوأ انهيار لقيمته في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب قبل سبع سنوات.وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ اندلاع الحرب مطلع 2015، وتسبب في ارتفاع هائل للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية والكمالية.