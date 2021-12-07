"انخفاض طفيف للدولار"... كيف افتتح صباحاً في السوق الموازية؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء 23100 ليرة للبيع و 23150 ليرة للشراء.

وامس،اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ما بين 23300 - 23350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.