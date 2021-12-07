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إقتصاد
الناتج الصناعي الالماني يرتفع بشكل ملحوظ
Lebanon 24
07-12-2021
|
14:00
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أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن الناتج الصناعي الألماني ارتفع بأكثر من المتوقع في تشرين الأول، حتى مع استمرار اختناقات الإمدادات على صعيد المواد الخام والسلع الوسيطة في تقويض الإنتاج بأكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج الصناعي ارتفع 2.8% على أساس شهري بعد انخفاض 0.5%، في أيلول في قراءة معدلة.
كان استطلاع رأي أجرته رويترز قد أشار إلى زيادة 0.8% في تشرين الأول.
وحسب معهد إيفو فإن معوقات الإمداد التي نُكب بها قطاع الصناعة الألماني ازدادت سوءا في تشرين الثاني، وإن عدد الشركات التي تشكو من مشاكل في تدبير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بلغ 74.4% بزيادة أربع نقاط مئوية عن شهر تشرين الأول.
وقال كلاوس فولرابي مدير المعهد ومقره ميونيخ "ما من بادرة على الانفراجة المأمولة"، محذرا من أن هذه المعوقات ستنعكس على الأسعار.
وأضاف "لم يحدث من قبل أن قالت شركات بهذه الكثرة إنها تنوي رفع الأسعار".
(العربية)
المصدر: أ ف ب - العربية
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