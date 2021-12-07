الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، وبلغ 23275 - 23325 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم ما بين 23100 - 23150 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.