دولار السوق الموازية... على أي سعر صرف أمسى؟

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 23200 و23300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 23150 و23200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.