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إقتصاد
دولار السوق الموازية... على أي سعر صرف أمسى؟
Lebanon 24
07-12-2021
|
13:38
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 23200 و23300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 23150 و23200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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