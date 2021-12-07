إقتصاد

دولار السوق الموازية... على أي سعر صرف أمسى؟

Lebanon 24
07-12-2021 | 13:38
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 23200 و23300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 23150 و23200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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