هذه قصة طبعة الـ 100 دولار "البيضاء" في لبنان

كتبت باتريسيا جلاد في "نداء الوطن": صحيح أن عملة المئة دولار الأميركية "الطبعة البيضاء" كما تسمى التي لا تتضمن خطاً أزرق، باتت ورقة نقدية قديمة في الولايات المتحدة ويتمّ سحبها من الأسواق لا سيما طبعة العام 1996، إلا أنها لا تزال قانونية وصالحة للإستعمال ويتمّ قبولها واستبدالها من قبل المصارف بأخرى جديدة تلافياً للتزوير في اي دولة في العالم. فلماذا لا يتمّ قبولها في المصارف الللبنانية؟

بدأت القصة منذ نحو شهر ونصف، حين سرت شائعة أن عملة الـ100 دولار القديمة باتت غير متداولة وبعض الصرافين يستبدلونها مقابل عمولة بحجة أنها قديمة. وهكذا انتشرت تلك "الخبرية" واعتمدت كتجارة حديثة في السوق السوداء، فعمدت المصارف بدورها الى رفضها كلياً. علماً ان البنوك هي نفسها "تنكشها" من صناديقها القديمة وتطرحها في الأسواق من خلال تسديدها للمودعين، حتى أن مؤسسات تحويل الأموال باتت لا تقبلها رغم نفيها هذا الأمر. فهل هذا التدبير جائز قانوناً؟

لا قرار رسمياً من نقابة الصرافين او حتى من جمعية المصارف حول هذا التدبير المخالف للقوانين كما علمت "نداء الوطن". اذاً فلا مبرّر قانونياً لتخفيض قيمة العملة واستغلال المواطن لتسديد عمولة، سوى اعتباره "عملاً تشليحياً" أو احتيالياً، وحتى استدراجياً لإخراج الناس دولاراتها المخبأة في الأدراج.

قيمة العملة والعمولة

معلوم أن "العملة التي تصدر عن أي مصرف مركزي تحافظ على قيمتها ولا تفقدها أبداً ولو كانت قديمة، حتى ولو أعلن المصرف نفسه الذي اصدرها سحبها من الأسواق، الأمر الذي لا يحول دون قبول البنوك التداول بها، خصوصاً أن تلك العملة الخضراء لها "ثقلها وقوتها" في لبنان بسبب ندرتها، وهي معتمدة في كل دول العالم، ولم تنتقص القديمة منها وخصوصاً الـ100 دولار من قيمتها، فلماذا يحصل ذلك فقط في لبنان؟

وتتراوح قيمة العمولة التي يتمّ تقاضيها مقابل استبدالها أو تصريفها بين 5 و8 و10 دولارات وحتى أكثر، كما علمت "نداء الوطن" من احد الصرافين، لافتاً الى أنه "لم يصدر أي قرار حول الحصول على عمولة أو ما شابه، لكنه بدأ استيفاء عمولة بعد أن علم أن كل الصرّافين يتقاضون مبلغاً متفاوتاً والمصارف لا تقبل بها، فلم يكن أمامه مع تزايد الإقبال على تصريف تلك الورقة النقدية أو استبدالها الا السير بالتيار واعتماد هذا الـ"system".

وأضاف: "حتى أن الأوراق النقدية "الصغيرة" لا سيما الـ5 أو 10 أو 20 دولاراً يتقاضى البعض عمولة لتوفيرها للزبائن، بسبب قلة التداول بها والإقبال عليها من التجار الذين يتعاملون بالدولار في استيراد البضائع وتسديد بعض المدفوعات بالعملة الصعبة.

كل الإصدارات صالحة

وحول ذلك أوضح البروفسور مارون خاطر لـ"نداء الوطن" أنه "وفقاً للقوانين الأميركية كل الإصدارات صالحة للتداول بها إلا اذا كانت تالفة أو إذا تعذَّر فحصها باستعمال كاشف للعملة النقديَّة"، لافتاً الى أن "المئة دولار التي لا يتم القبول بها من قبل المصارف اللبنانية هي ما باتت تعرف بـ"الطبعة البيضاء" إذ يسمَّى الاصدار الجديد بـ"الطبعة الزرقاء".

من هنا، يلفت أن "من يحمل 100 دولار قديمة يجب أن يتمكن من تبديلها أو من استعمالها للدفع أو التحويل لدى المصارف الأمر الذي لا يحصل حالياً، علماً أن المصارف هي التي تضع تلك العملة في التداول من خلال وسائل الدفع المعتمدة منها وتحديداً صرافاتها الآلية".