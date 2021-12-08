إقتصاد

مع ترقب بيانات التضخم الأميركي...الذهب يرتفع!

Lebanon 24
08-12-2021 | 01:00
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صعدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركي المرتقبة هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1782.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 1840 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة عند التسوية إلى 1784.70 دولار للأونصة .

وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين المنتظر صدوره يوم الجمعة قد يكون حيويا في التكهن بالخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفدرالي.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 22.49 دولار للأونصة .

وارتفع البلاتين 1.7 بالمئة إلى 953.06 دولار، وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1845.45 دولار.
المصدر: CNBC
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