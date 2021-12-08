إقتصاد

مع تراجع المخاوف بشأن أوميكرون...النفط يواصل ارتفاعه!

Lebanon 24
08-12-2021 | 03:00
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قفزت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بأكثر من 3%، بعد أن زادت خمسة بالمئة في اليوم السابق مع تراجع المخاوف من أثر سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على طلب الوقود العالمي.

يذكر أن أسعار النفط كانت قد هبطت الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن تكون اللقاحات المتاحة أقل فاعلية في مقاومة المتحور الجديد أوميكرون مما أثار مخاوف من أن تلجأ الحكومات إلى إعادة فرض القيود للحد من انتشاره وهو ما قد يضر بالنمو العالمي والطلب على النفط.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.36 دولار بما يعادل 3.2 بالمئة إلى 75.44 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.56 دولار أو 3.7 بالمئة عند التسوية إلى 72.05 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 4.9 بالمئة في الجلسة السابقة.

وكانت مسؤولة صحة بجنوب أفريقيا قد ذكرت في مطلع الأسبوع أن حالات الإصابة بأوميكرون هناك معتدلة كما قال أنتوني فاوتشي أكبر مسؤول عن الأمراض المعدية في الولايات المتحدة "لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من الشدة" في الأعراض حتى الآن.

وفي إشارة أخرى على الثقة في قوة الطلب على النفط، رفعت السعودية سعر البيع الرسمي يوم الأحد.

وجاء ذلك بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على الاستمرار في زيادة الامدادات 400 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني على الرغم من السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي.
المصدر: CNBC
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