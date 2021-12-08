إقتصاد

بسبب تراجع الاستهلاك... انكماش في الاقتصاد الياباني!

Lebanon 24
08-12-2021 | 05:00
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انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث 2021 بـ 3.6% على أساس سنوي و 0.9% على أساس فصلي، وذلك بسبب تراجع في استهلاك الفرد، والذي يشكل إحدى أساسيات معادلة حساب الناتج المحلي الإجمالي للدول.

هذا وتراجع استهلاك الفرد بـ 1.3%، معدلا من تراجع بـ 1.1%، وذلك بسبب انخفاض الإنفاق على السلع والخدمات المعمرة مع تطورات جائحة كورونا.

ويذكر أن استهلاك الفرد يشكل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي في اليابان.
المصدر: CNBC
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