إقتصاد

وول ستريت تغلق على ارتفاع...اليكم الاسباب!

Lebanon 24
08-12-2021 | 08:00
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أنهت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية التعاملات على ارتفاع كبير اليوم الثلاثاء، مع تراجع المخاوف من سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، بينما أقبل المستثمرون على أسهم التكنولوجيا فيما دعم المؤشر ناسداك.

ووفق بيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 95.17 نقطة، أو 2.07% لينهي التعاملات عند إلى 4686.84 نقطة،

بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 455.72 نقطة، أو 2.99%، إلى 15680.87 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 492.21 نقطة، أو 1.42%، إلى 35719.24 نقطة.
المصدر: CNBC
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