دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وتخطى حاجز الـ24 ألف ليرة عصر اليوم، وبلغ 24100 - 24150 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم ما بين 23780 - 23830 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.