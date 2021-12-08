18
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
تحقيقات تركية في قضية التلاعب بأسعار صرف العملات
Lebanon 24
08-12-2021
|
09:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -في تصريح أدلى به للصحفيين عقب عودته من قطر بعد زيارة رسمية بدأت أول أمس الاثنين وانتهت أمس- أن بلاده تحقق في قضية التلاعب بأسعار صرف العملات.
وقال أردوغان إن "هيئة الرقابة المصرفية تحقق في قضية التلاعب بأسعار الصرف، وسنرى من يقف وراء ذلك"، مؤكدا أن بلاده ستتغلب على الهجمات التي تستهدف اقتصادها، وأن هذه الهجمات لن تخلف آثارا عميقة في بنيته.
وعن مسألة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، قال أردوغان "عقب الانتهاء من مناقشة موازنة 2022 في البرلمان، سنعرض مشروع قرار لمكافحة المحتكرين".
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار بعض المنتجات ناجم عن زيادتها عالميا، وقيام بعض الاستغلاليين باحتكار المنتجات والسلع. مشددا على أن "الاحتكار حرام في ديننا، ولن نسمح للمحتكرين بأن يتحكموا في أسعار السلع والمنتجات، وأقول لهم إن عقوبات كبيرة ستطولكم قريبا".
كما جدد أردوغان عزم حكومته على مكافحة الفائدة المرتفعة، مبينا أن الفائدة تزيد الغني غنى والفقير فقرا. وقال إن "ما نسعى إليه هو تشجيع الاستثمارات ورفع مستوى تشغيل اليد العاملة ومضاعفة الإنتاج والتصدير عبر الفائدة المنخفضة".
وذكر الرئيس التركي أن بلاده لا تعاني من نقص في احتياطات العملات الأجنبية، مشيرا أن الاحتياطي الحالي يبلغ 124 مليار دولار.
(الجزيرة)
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج "قنوعة" وترضى بالقليل.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
هذه الأبراج "قنوعة" وترضى بالقليل.. هل أنت من بينهم؟
00:30 | 2021-12-08
08/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول تعليق له.. هكذا برر "الأستاذ المتحرش" في إحدى مدارس طرابلس أفعاله (تسجيل صوتي)
Lebanon 24
في أول تعليق له.. هكذا برر "الأستاذ المتحرش" في إحدى مدارس طرابلس أفعاله (تسجيل صوتي)
00:35 | 2021-12-08
08/12/2021 12:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانيون يودعون هذا النوع من الاطعمة!
Lebanon 24
اللبنانيون يودعون هذا النوع من الاطعمة!
07:55 | 2021-12-08
08/12/2021 07:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2022.. من الأكثر حظاً؟ (فيديو)
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2022.. من الأكثر حظاً؟ (فيديو)
04:18 | 2021-12-08
08/12/2021 04:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب منخفض "طوفاني" سيصل ظهراً.. ثلوج ورياح والحرارة ستنخفض 8 درجات!
Lebanon 24
لبنان في قلب منخفض "طوفاني" سيصل ظهراً.. ثلوج ورياح والحرارة ستنخفض 8 درجات!
02:48 | 2021-12-08
08/12/2021 02:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2021-12-08
دولار السوق الموازية يرتفع.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2021-12-08
ضريبة القيمة المضافة ترتفع في البحرين
13:43 | 2021-12-08
هل هناك تغيير بأسعار بطاقات التشريج؟ هذا ما أكده وزير الاتصالات
10:55 | 2021-12-08
مصرف لبنان: هذا حجم التداول على صيرفة
09:45 | 2021-12-08
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
08:00 | 2021-12-08
وول ستريت تغلق على ارتفاع...اليكم الاسباب!
فيديو
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
16:00 | 2021-12-08
09/12/2021 01:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
11:00 | 2021-12-08
09/12/2021 01:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارة "Jetta" الجديدة والاقتصادية! (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارة "Jetta" الجديدة والاقتصادية! (فيديو)
11:00 | 2021-12-08
09/12/2021 01:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact