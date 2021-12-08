إقتصاد

دولار السوق الموازية يرتفع.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟

Lebanon 24
08-12-2021 | 14:00
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وسجل مساء اليوم ما بين 24200 - 24250 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً سعراً تراوح ما بين 24100 - 24150 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
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