إقتصاد

مع انحسار مخاوف أوميكرون...الدولار الاميركي يتراجع

Lebanon 24
09-12-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-895072-637746335254853140.jpg
Doc-P-895072-637746335254853140.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجع الدولار الأميركي أمام بضع عملات رئيسية منافسة اليوم الأربعاء، إذ ساعد انحسار القلق بشأن الضرر الاقتصادي للمتحور أوميكرون لكوفيد-19 في دعم العملات العالية المخاطر، في حين سجل الدولار الاسترالي ثالث جلسة على التوالي من المكاسب.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من 6 عملات منافسة، 0.4 بالمئة إلى 95.854 . لكن المؤشر ما زال قريبا من أعلى مستوى له في 16 شهرا الذي سجله أواخر الشهر الماضي.

وتحسنت شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر هذا الأسبوع وسط تقارير بأن أناسا اصيبوا بمتحور أوميكرون في جنوب أفريقيا ظهرت عليهم أعراض خفيفة فقط.

وصعد الدولار الأسترالي 0.8 بالمئة إلى 0.7177 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى له في أسبوع. وعلى مدار الأسبوع، ارتفعت العملة الأسترالية 1.84 بالمئة مقابل العملة الأمريكية، مسجلة أفضل أداء لها في ثلاثة أشهر.

كما ارتفع اليورو 0.7 بالمئة مقابل العملة الخضراء إلى 1.1344 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، استقرت بتكوين اليوم عند 50 ألفا و 567.89 دولار بعد أن حث تنفيذيون كبار بشركات كبرى للعملات المشفرة الكونغرس الأميركي على تقديم قواعد أكثر وضوحا للصناعة الرائجة التي تبلغ قيمتها ثلاثة تريليونات دولار.
المصدر: CNBC
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:12 | 2021-12-09
05:00 | 2021-12-09
02:30 | 2021-12-09
02:20 | 2021-12-09
01:55 | 2021-12-09
01:00 | 2021-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website