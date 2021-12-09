مع انحسار مخاوف أوميكرون...الدولار الاميركي يتراجع

تراجع الدولار الأميركي أمام بضع عملات رئيسية منافسة اليوم الأربعاء، إذ ساعد انحسار القلق بشأن الضرر الاقتصادي للمتحور أوميكرون لكوفيد-19 في دعم العملات العالية المخاطر، في حين سجل الدولار الاسترالي ثالث جلسة على التوالي من المكاسب.وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من 6 عملات منافسة، 0.4 بالمئة إلى 95.854 . لكن المؤشر ما زال قريبا من أعلى مستوى له في 16 شهرا الذي سجله أواخر الشهر الماضي.وتحسنت شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر هذا الأسبوع وسط تقارير بأن أناسا اصيبوا بمتحور أوميكرون في جنوب أفريقيا ظهرت عليهم أعراض خفيفة فقط.وصعد الدولار الأسترالي 0.8 بالمئة إلى 0.7177 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى له في أسبوع. وعلى مدار الأسبوع، ارتفعت العملة الأسترالية 1.84 بالمئة مقابل العملة الأمريكية، مسجلة أفضل أداء لها في ثلاثة أشهر.كما ارتفع اليورو 0.7 بالمئة مقابل العملة الخضراء إلى 1.1344 دولار.وفي سوق العملات المشفرة، استقرت بتكوين اليوم عند 50 ألفا و 567.89 دولار بعد أن حث تنفيذيون كبار بشركات كبرى للعملات المشفرة الكونغرس الأميركي على تقديم قواعد أكثر وضوحا للصناعة الرائجة التي تبلغ قيمتها ثلاثة تريليونات دولار.