في الصين...ارتفاع في أسعار الخضروات!

ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة في الصين بنسبة 30.6% على أساس سنوي في تشرين الثاني 2021، وفقا للمكتب الوطني الصيني للإحصاء.وجاءت الارتفاعات في أعقاب زيادة بنسبة 15.9% على أساس سنوي في أكتوبر، حيث ضربت الفيضانات وغيرها من الأحوال الجوية المتطرفة في الأشهر الأخيرة المزارع.وعلى الرغم من زيادة المعروض من الخضار في تشرين الثاني، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة على أساس شهري بنسبة 6.8%.ويراقب المستثمرون دلائل على ما إذا كان الارتفاع السريع في الأسعار وركود النشاط الاقتصادي قد يعرقلان النمو بشكل أكبر.وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأخرى في الصين الشهر الماضي، بزيادة إجمالية قدرها 1.6% على أساس سنوي، وسط طفرة عالمية في الأسعار.وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إن مؤشرها العالمي لأسعار الغذاء قفز 27.3% على أساس سنوي في تشرين الثاني إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 2011.وقال مكتب الإحصاء إن سعر البيض في الصين قفز بنسبة 20.1% في تشرين الثاني على أساس سنوي، بينما قفز سعر أسماك المياه العذبة بنسبة 18%.وظل سعر لحم الخنزير، وهو عنصر أساسي في النظام الغذائي الصيني، أدنى من أعلى مستوياته في العام الماضي مع انخفاض سنوي بلغ 32.7% في نوفمبر، ولكنها ارتفعت بنسبة 12.2% عن أكتوبر.وارتفع مؤشر أسعار المستهلك - وهو شديد الحساسية لأسعار لحوم الخنازير - بشكل عام أقل من المتوقع في تشرين الثاني، بزيادة 2.3% مقابل 2.5% توقعها استطلاع لرويترز.أما مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 12.9%، متجاوزًا التوقعات بزيادة قدرها 12.4%، لكن مستوى تشرين الثاني يمثل تباطؤًا عن أكتوبر، عندما ارتفع المؤشر في أكتوبر بنسبة 13.5%.وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بمستويات قياسية هذا العام في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية.