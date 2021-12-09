18
o
بيروت
20
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
وسط تفاؤل حيال فعالية اللقاح في الوقاية من أوميكرون...وول ستريت تغلق مرتفعة
Lebanon 24
09-12-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أغلقت أسهم أميركا على ارتفاع طفيف اليوم الأربعاء، مع ابتهاج المستثمرين بأنباء مشجعة بشأن كوفيد-19 من فايزر وشريكتها بيونتيك.
وقالت الشركتان إن نهجا من ثلاث جرعات من لقاحهما كان بمقدوره تحييد المتحور الجديد أوميكرون في اختبار بالمعمل وإنهما قد تقدمان لقاحا مطورا في آذار 2022 إذا اقتضت الحاجة.
وأغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية مرتفعة.
ولامس مؤشر أسهم شركات الطيران أعلى مستوى له منذ 24 تشرين الثاني الذي كان قد سجله قبيل أنباء ظهور المتحور الجديد.
وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول مرتفعا 14.56 نقطة، أو 0.31 بالمئة إلى 4701.31 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 99.33 نقطة، أو 0.63 بالمئة، ليغلق عند 15786.25 نقطة.
وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 33.74 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 35753.17 نقطة.
المصدر: CNBC
تابع
الأكثر قراءة
أمواج عالية وإطاحة أحد المارين... فيديو متداول عن تأثير العاصفة في المنارة
Lebanon 24
أمواج عالية وإطاحة أحد المارين... فيديو متداول عن تأثير العاصفة في المنارة
13:51 | 2021-12-08
08/12/2021 01:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار الى اللبنانيين... في الأعياد الكهرباء 24/24
Lebanon 24
خبر سار الى اللبنانيين... في الأعياد الكهرباء 24/24
05:56 | 2021-12-09
09/12/2021 05:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فتحة فستان نادين نسيب نجيم تضعها بموقف محرج.. كشفت الكثير خلال صعودها إلى المسرح! (فيديو وصور)
Lebanon 24
فتحة فستان نادين نسيب نجيم تضعها بموقف محرج.. كشفت الكثير خلال صعودها إلى المسرح! (فيديو وصور)
02:00 | 2021-12-09
09/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله بدأ بالتغيير حتى بـ "الاوادم"
Lebanon 24
حزب الله بدأ بالتغيير حتى بـ "الاوادم"
01:30 | 2021-12-09
09/12/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2021-12-08
08/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:00 | 2021-12-09
سقوط حر للعملات الرقمية... اليكم التفاصيل
09:45 | 2021-12-09
ارتفاع ملحوظ بدولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة
07:12 | 2021-12-09
دولار المصارف بـ8000 ليرة بدلاً من 3900.. قرار هام من مصرف لبنان
05:00 | 2021-12-09
في الصين...ارتفاع في أسعار الخضروات!
03:00 | 2021-12-09
مع انحسار مخاوف أوميكرون...الدولار الاميركي يتراجع
02:30 | 2021-12-09
هذا سبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوبرماركت
فيديو
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
16:00 | 2021-12-08
09/12/2021 18:17:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
11:00 | 2021-12-08
09/12/2021 18:17:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارة "Jetta" الجديدة والاقتصادية! (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارة "Jetta" الجديدة والاقتصادية! (فيديو)
11:00 | 2021-12-08
09/12/2021 18:17:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact