إقتصاد

وسط تفاؤل حيال فعالية اللقاح في الوقاية من أوميكرون...وول ستريت تغلق مرتفعة

Lebanon 24
09-12-2021 | 08:00
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أغلقت أسهم أميركا على ارتفاع طفيف اليوم الأربعاء، مع ابتهاج المستثمرين بأنباء مشجعة بشأن كوفيد-19 من فايزر وشريكتها بيونتيك.

وقالت الشركتان إن نهجا من ثلاث جرعات من لقاحهما كان بمقدوره تحييد المتحور الجديد أوميكرون في اختبار بالمعمل وإنهما قد تقدمان لقاحا مطورا في آذار 2022 إذا اقتضت الحاجة.

وأغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية مرتفعة.

ولامس مؤشر أسهم شركات الطيران أعلى مستوى له منذ 24  تشرين الثاني الذي كان قد سجله قبيل أنباء ظهور المتحور الجديد.

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول مرتفعا 14.56 نقطة، أو 0.31 بالمئة إلى 4701.31 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 99.33 نقطة، أو 0.63 بالمئة، ليغلق عند 15786.25 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 33.74 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 35753.17 نقطة.
المصدر: CNBC
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