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إقتصاد
الدولار يتخطى الـ25 الف...هكذا افتتح صباح اليوم!
Lebanon 24
09-12-2021
|
01:55
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سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم الخميس في السوق الموازية ما بين 25050 ليرة للمبيع و25100 ليرة للشراء.
وامس،اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ما بين 24200 - 24250 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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