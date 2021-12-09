الدولار يتخطى الـ25 الف...هكذا افتتح صباح اليوم!

سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم الخميس في السوق الموازية ما بين 25050 ليرة للمبيع و25100 ليرة للشراء.

وامس،اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ما بين 24200 - 24250 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.