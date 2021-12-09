إقتصاد

ارتفاع أو انخفاض؟ اليكم آخر التوقعات حول جدول الأسعار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-12-2021 | 02:20
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توقعت مصادر نفطية عبر "لبنان 24" ان يسجل جدول أسعار المحروقات المتوقع صدوره غداً ارتفاعاً في الأسعار، نتيجة ارتفاع الدولار الكبير في اليومين الماضيين في السوق الموازية. 
وقالت المصادر" ان الأمر  متروك في نهاية المطاف للمصرف المركزي لتحديد سعر الدولار الذي سيتم على أساسه اصدار الجدول".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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