هذا سبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوبرماركت

قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي :"لا نزال ندور في نفس الدوامة وهي ارتفاع سعر صرف الدولار وتأثيره على المواد ومعدّل الـ 25 ألف ليرة للدولار أصبح وللأسف أمراً طبيعياً والتعامل أصبح أصعب".

وأشار بحصلي في حديث لـ"صوت كل لبنان 100.5" إلى انه منذ أشهر كان الوضع صعباً ولكن كان لا يزال هناك بعض الدعم على المحروقات والدواء وبعض المواد الغذائية واليوم الأزمة باتت على المواطن وعلى المستورد والمصنّع ولم يعد من إمكانية للاستمرار".

وأضاف: "ما سمعناه بموضوع رفع الدولار الجمركي أنّ البتّ به قد وضع حالياً جانباً وكنا تمنينا على الرئيس نجيب ميقاتي النظر بموارد أخرى للتمويل في هذه الفترة وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية".

وأوضح بحصلي أن "معظم المواد الأولية للتصنيع مستوردة وهناك الماكينات والتعليب والورق وغيرها وكلها ارتفعت أسعارها لذلك ارتفعت الأسعار في السوبرماركت".

وختم قائلا: "منذ أشهر ونحن ننبّه مما يحصل وقد وصلنا للانفجار الاجتماعي ولا يوجد نتيجة من كل الدعوات السابقة وما يعطّل الحلول الآن هو عدم التئام مجلس الوزراء".