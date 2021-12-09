ارتفاع ملحوظ بدولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الخميس ليسجل 25525 ليرة للمبيع و25575 ليرة للشراء.

وكان مصرف لبنان أصدر قراراً في وقت سابق من اليوم أعلن فيه أنه قرر ولمن يرغب بالاستفادة من التعميم 151، رفع سعر صرف الدولار الأميركي من 3900 ليرة الى 8000 ليرة على أن يحدد سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000 دولار أميركي.

وكان قد سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم في السوق الموازية ما بين 25050 ليرة للمبيع و25100 ليرة للشراء.