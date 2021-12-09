دولار السوق الموازية يسجل انخفاضاً طفيفاً.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس انخفاضا طفيفاً فبلغ ما بين 25450 و25500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد سجل عصراً ما بين 25525 و25575 ليرة لبنانية للدولار الواحد.