إقتصاد

أكثر من سبب.. لهذا ارتفع سعر صفيحة البنزين

Lebanon 24
10-12-2021 | 00:39
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أشارت مصادر نفطية لصوت لبنان الى أنه وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط عالمياً الاّ أن أسعار المحروقات لا تزال تحلق في لبنان، لافتاً الى أن السبب الاساسي في هذا الاطار، هو طلب مصرف لبنان تأمين ١٥% "دولار فريش" بدل ١٠% ، هذا إضافة الى إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، والذي تخطى أمس عتبة الـ25 الف ليرة.
 
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