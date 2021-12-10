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إقتصاد
الذهب يتجه لتسجيل رابع تراجع أسبوعي...اليكم الاسباب!
Lebanon 24
10-12-2021
|
03:00
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ارتفعت أسعار الذهب الجمعة لكنها تتجه نحو تسجيل رابع تراجع أسبوعي على التوالي مع بقاء المستثمرين بعيدا عن المراهنات الكبيرة قبيل بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي قد تدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي لتقليص مشترياته من السندات بوتيرة أسرع.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1778.13 دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1779.30 دولار.
وهبطت أسعار المعدن الأصفر 0.4% خلال الأيام الماضية مع توخي المستثمرين الحذر قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدوره اليوم، واجتماع الفدرالي الأسبوع المقبل.
يميل خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدنالأصفر الذي لا يدر عائدا.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22 دولارا للأونصة لكنها تتجه نحو تسجيل رابع هبوط أسبوعي على التوالي.
وزاد البلاتين 0.9% إلى 942.50 دولار، متجها نحو تحقيق أول زيادة أسبوعية في شهر.
وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1814.74 دولار.
المصدر: cnbc
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