وول ستريت تغلق منخفضة قبيل بيانات التضخم واجتماع الفدرالي

أنهت بورصة وول ستريت الجلسة على انخفاض، مع جني المستثمرين بعض الأرباح بعد ثلاثة أيام من المكاسب وتحويل تركيزهم نحو بيانات التضخم المقبلة وكيف ستؤثر على اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل.وكان انخفاض مؤشر ناسداك أكثر حدة من مؤشر ستاندرد اند بورز 500. ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الذي يقيس التضخم والمقرر صدورها صباح غد الجمعة (بالتوقيت المحلي).وقراءة أعلى من المتوقع من شأنها أن تعزز الحجة لقرار تشديد السياسة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي في 15 ديسمبر كانون الأول.وبحسب بيانات أولية، اختتم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول منخفضا 33.58 نقطة، أو 0.71 بالمئة إلى 4667.63 نقطة في حين فقد المؤشر ناسداك المجمع 296.08 نقطة، أو1.70 بالمئة، ليغلق عند 15517.90 نقطة.أما المؤشر داو جونز الصناعي فقد ارتفع 6.07 نقطة، أو 0.02 بالمئة، إلى 35760.82 نقطة.وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد أن يرفع بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 0.25-0.50 في المئة في الربع الثالث من العام المقبل. ومع ذلك، رأى معظمهم خطر حدوث زيادة في الأسعار في وقت أقرب من ذلك.