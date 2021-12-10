إقتصاد

الليرة التركية تحوم قرب أدنى مستوياتها أمام الدولار

Lebanon 24
10-12-2021 | 08:00
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تراجعت الليرة التركية بنحو 0.8% أمام الدولار الجمعة 10 ديسمبر، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع التضخم مما دفع الليرة صوب انخفاض قياسي بلغته الأسبوع الماضي.
              
وبعد أن هوت إلى 13.9095 استقرت الليرة عند 13.8750 مقابل الدولار.

وفقدت العملة التركية 46% من قيمتها أمام نظيرتها الأمريكية هذا العام، وسجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.0 الأسبوع الماضي.

وقال وزير المالية والخزانة التركي الجديد نور الدين النبطي أمس الخميس إن عجز الميزانية سيقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

ويذكر أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان جدد التزامه بخفض أسعار الفائدة، ودافع اردوغان مجددا عن سياسة التيسير النقدي قائلا إن تركيا ستخفض التضخم وتقلبات سعر الصرف من خلال أسعار الفائدة المنخفضة.

وقفز التضخم في تركيا إلى أعلى معدل له منذ ثلاث سنوات ليصل إلى 21.3% في الشهر الماضي مما جعل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بشدة وهو مؤشر خطر أمام المستثمرين الذين يفرون من السوق التركية والمدخرين الأتراك الذين هرعوا إلى اقتناء العملات الصعبة لحماية ثرواتهم.

ورغم مطالبات المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة، كرر أردوغان القول في الأسابيع الماضية إن خفض أسعار الفائدة مطلوب لتعزيز الصادرات والائتمان والوظائف والنمو الاقتصادي.
المصدر: CNBC
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