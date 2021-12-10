"انخفاض طفيف للدولار"....هكذا افتتح صباح اليوم في السوق الموازية!

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة، 25400 ليرة للشراء و24450 ليرة للمبيع.

واقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء ما بين 25450 و25500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.