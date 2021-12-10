الدولار مستمر بالارتفاع... هذه تسعيرته في السوق الموازية عصر اليوم

ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 25700 - 25750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية سجّل صباحا، سعرا تراوح ما بين 25400 - 25450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.