إقتصاد

"نيسان" تُعلِّق إنتاج سيارتها الأكثر شعبية

Lebanon 24
10-12-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-895606-637747506563485076.jpg
Doc-P-895606-637747506563485076.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت شركة "نيسان موتورز" مؤقتاً إنتاج طرازها الأكثر مبيعاً في اليابان "روكس"، وتقوم بفحص بعض أجزاء السيارة، بما في ذلك الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان.

من جهتها، قالت أزوسا موموس، المتحدثة باسم الشركة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني يوم الجمعة، إن شركة صناعة السيارات اليابانية أوقفت أيضاً تسجيل وشحنات "روكس"، وستبلغ وزارة النقل اليابانية بتفاصيل الفحص الذي تقوم به.

جاء التوقف بعد أن أبرزت بيانات التصادم عدم الإيفاء بالمعايير التنظيمية، وفقاً لصحيفة "نيكي" التي أبلغت عن هذا الوقف في وقتٍ سابق.

ورفضت موموز الخوض في التفاصيل، ولم تعلن إطاراً زمنياً لعمليات الفحص التي تقوم بها الشركة. وقالت إنه سيتم اتخاذ التدابير المناسبة حسب الضرورة.

نيسان تطلق استراتيجية للسيارات الكهربائية بقيمة 18 مليار دولار

باعت نيسان حوالي 100 ألف مركبة من طراز "روكس" في السنة المالية لعام 2020، مما يجعل هذا الطراز هو طراز "نسيان" الأكثر مبيعاً في اليابان، تليه سيارتا "نوت" و"سيرينا".

وتقول الشركة إنها باعت بالمجمل حوالي 157 ألف سيارة من طراز "روكس" منذ إطلاقها في اليابان في مارس 2020.

بشكلٍ منفصل، أوقفت شركة "ميتسوبيشي موتورز" الشريكة في التحالف مع "نيسان" إنتاج طرازاتها من "إي كيه سبيس" و"إي كيه إكس سبيس"، وقالت المتحدثة باسم الشركة ميتشي ياسوهارا يوم الجمعة إن الشركة تجري أيضاً عمليات فحص السلامة للوسائد الهوائية ولأحزمة المقاعد.

يذكر أن "نيسان" و"ميتسوبيشي" طورتا السيارات معاً كجزء من مشروع مشترك تم إنشاؤه قبل عقد من الزمن لإنتاج المركبات الصغيرة في اليابان.
 
(بلومبيرغ الشرق) 
المصدر: 24 - بلومبيرغ
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:02 | 2021-12-10
14:00 | 2021-12-10
12:34 | 2021-12-10
12:14 | 2021-12-10
10:18 | 2021-12-10
10:00 | 2021-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website