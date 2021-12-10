"نيسان" تُعلِّق إنتاج سيارتها الأكثر شعبية

أوقفت شركة "نيسان موتورز" مؤقتاً إنتاج طرازها الأكثر مبيعاً في اليابان "روكس"، وتقوم بفحص بعض أجزاء السيارة، بما في ذلك الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان.من جهتها، قالت أزوسا موموس، المتحدثة باسم الشركة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني يوم الجمعة، إن شركة صناعة السيارات اليابانية أوقفت أيضاً تسجيل وشحنات "روكس"، وستبلغ وزارة النقل اليابانية بتفاصيل الفحص الذي تقوم به.جاء التوقف بعد أن أبرزت بيانات التصادم عدم الإيفاء بالمعايير التنظيمية، وفقاً لصحيفة "نيكي" التي أبلغت عن هذا الوقف في وقتٍ سابق.ورفضت موموز الخوض في التفاصيل، ولم تعلن إطاراً زمنياً لعمليات الفحص التي تقوم بها الشركة. وقالت إنه سيتم اتخاذ التدابير المناسبة حسب الضرورة.نيسان تطلق استراتيجية للسيارات الكهربائية بقيمة 18 مليار دولارباعت نيسان حوالي 100 ألف مركبة من طراز "روكس" في السنة المالية لعام 2020، مما يجعل هذا الطراز هو طراز "نسيان" الأكثر مبيعاً في اليابان، تليه سيارتا "نوت" و"سيرينا".وتقول الشركة إنها باعت بالمجمل حوالي 157 ألف سيارة من طراز "روكس" منذ إطلاقها في اليابان في مارس 2020.بشكلٍ منفصل، أوقفت شركة "ميتسوبيشي موتورز" الشريكة في التحالف مع "نيسان" إنتاج طرازاتها من "إي كيه سبيس" و"إي كيه إكس سبيس"، وقالت المتحدثة باسم الشركة ميتشي ياسوهارا يوم الجمعة إن الشركة تجري أيضاً عمليات فحص السلامة للوسائد الهوائية ولأحزمة المقاعد.يذكر أن "نيسان" و"ميتسوبيشي" طورتا السيارات معاً كجزء من مشروع مشترك تم إنشاؤه قبل عقد من الزمن لإنتاج المركبات الصغيرة في اليابان.