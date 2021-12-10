دولار السوق الموازية يتخطى عتبة الـ26000.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟

ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم الجمعة 26000 - 26050 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً ما بين 25700 - 25750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.