الذهب يرتفع بدعم بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في تشرين الثاني، فيما عزز جاذبية المعدن النفيس للتحوط من التضخم.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1782.44 دولار للأونصة الساعة 1838 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة عند التسوية إلى 1784.80 دولار.وحصل المعدن النفيس على دعم أيضا من تراجع الدولار فيما زاد جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين في الخارج.وبرغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم، فإن خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة عادة ما يؤديان إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي المقرر في 14-15 ديسمبر كانون الأول.وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 22.15دولار للأونصة.وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 937.68 دولار، متجها نحو تحقيق أول زيادة أسبوعية في أربعة أسابيع. وتراجع البلاديوم 3.2 بالمئة إلى 1754.57 دولار.