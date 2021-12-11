إقتصاد

وزارة الطاقة الأميركية تبيع 18 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

Lebanon 24
11-12-2021 | 08:00
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تعتزم وزارة الطاقة الأميركية  بيع 18 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي في 17  كانون الأول لمواجهة مشكلات إمدادات الخام.
المصدر: CNBC
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