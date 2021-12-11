خبيرٌ اقتصادي يكشُف مصير "سعر الصرف" في لبنان.. هذا ما قاله

قال الخبير الاقتصادي والمالي وليد أبوسليمان إنّ "قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن الدولار المصرفي هو شعبوي وسياسي وترقيعي"، مشيراً إلى أنّ "المستفيد الأول منه هو المصارف والمصرف المركزي في حين أن الخاسر الأكبر هو المُودع والمواطن".
وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أوضح أبوسليمان "هذا الإجراء ليس مطلوباً من صندوق النقد وسبق أن حذر الصندوق من أن تعويم السوق بالليرة اللبنانية ستكون له تداعيات كارثية على المودع لناحية التضخم وانهيار سعر الصرف".
وتعليقاً على قرار وزير العمل مصطفى بيرم بشأن العمالة الفلسطينية، قال أبوسليمان: "القرار سيقضي على ما تبقى من قوى عاملة لبنانية لاسيما أننا في أسوأ مرحلة اقتصادية وهو مرفوضٌ شكلاً ومضموناً".