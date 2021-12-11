خبيرٌ اقتصادي يكشُف مصير "سعر الصرف" في لبنان.. هذا ما قاله

قال الخبير الاقتصادي والمالي وليد أبوسليمان إنّ "قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن الدولار المصرفي هو شعبوي وسياسي وترقيعي"، مشيراً إلى أنّ "المستفيد الأول منه هو المصارف والمصرف المركزي في حين أن الخاسر الأكبر هو المُودع والمواطن".



وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أوضح أبوسليمان "هذا الإجراء ليس مطلوباً من صندوق النقد وسبق أن حذر الصندوق من أن تعويم السوق بالليرة اللبنانية ستكون له تداعيات كارثية على المودع لناحية التضخم وانهيار سعر الصرف".