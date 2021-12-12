إقتصاد

دبي تستقبل نحو 5 ملايين زائر خلال 10 أشهر

Lebanon 24
12-12-2021 | 04:00
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استقبلت دبي أكثر من 4.88 مليون زائر، من كانون الثاني إلى تشرين الاول هذا العام، وتخطى عدد الزيارات في تشرين الاول وحده حاجز المليون، فيما شهد عام 2021 بيع 9.4 مليون ليلة فندقية.
 
وأكدت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي على مواصلة قطاعات الأعمال في الإمارة عموما، لاسيما قطاع السياحة، تحقيق مؤشرات نمو قوية، مع تقديم مجمل الأنشطة الاقتصادية معدلات أداء إيجابية للغاية بفضل جملة من القرارات والإجراءات واستراتيجيات العمل التي استكملت بها دبي الاستعداد للمرحلة المقبلة.

وخلال اجتماعها نصف السنوي الثاني لعام 2021، تم تسليط الضوء على أبرز المستجدات حول النمو الإيجابي لعدد من القطاعات الحيوية في دبي.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لترسيخ مركز دبي على خارطة السفر العالمية، مما حفز نمو أعمال السياحة محليا وعالميا، مع استعراض معلومات مفصلة حول أعداد الزوار، ونسبة الإشغال الفندقي، ونشاطات الأسواق العالمية، والتي أظهرت أن فنادق دبي حققت نسبة إشغال فندقي بلغت 64% على أساس سنوي، وهي إحدى أعلى النسب عالميا.

في حين ارتفعت مدة إشغال الغرف في الأشهر العشرة الأولى من 2021 بالمقارنة مع 2019، من 4.1 ليلة إلى 4.6 ليلة وبزيادة نسبتها 12%، كما شهدت هذه الفترة إشغال أكثر من 24.74 مليون ليلة فندقية، بمعدل يومي قدره 384 درهما، والذي يعد ارتفاعا ملحوظا عن إشغال 15.66 مليون ليلة فندقية بمعدل يومي قدره 335 درهما، كما ارتفع إجمالي عدد الغرف على مستوى الإمارة حوالي 6% بالمقارنة مع 2019.
المصدر: روسيا اليوم
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