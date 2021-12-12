دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الصباحية صباح اليوم الاحد

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاحد، على سعر يتراوح ما بين 25550 - 25600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 25600 - 25700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.