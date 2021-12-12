بريطانيا تصدر تراخيص صيد لسفن بهدف حل النزاع مع فرنسا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، إصدار تراخيص صيد إضافية لسفن تابعة للاتحاد الأوروبي، في محاولة لرأب الصدع مع الجانب الفرنسي حول أزمة حقوق الصيادين الفرنسيين التي بدأت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "رويترز" بيانا صادرا عن الحكومة البريطانية، أشارت فيه إلى أن بريطانيا أصدرت 18 ترخيصا لسفن بديلة تابعة للاتحاد الأوروبي في المياه الإقليمية البريطانية وخمسة تراخيص أخرى لسفن تابعة للاتحاد الأوروبي لدخول مياه جيرزي.

وبالتزامن مع بيان لندن، صدر بيان آخر في بروكسيل من المفوضية الأوروبية، أكد منح التراخيص، ونوه البيانان إلى أنه من المتوقع الانتهاء يوم الاثنين القادم من المشاورات الفنية بهدف استخراج سبعة تراخيص إضافية.

وبدورها، أكدت الحكومة الفرنسية تلقيها إشعارا بالتراخيص البريطانية الجديدة، مشيرة إلى أنه تمت الاستجابة الآن لطلبات تراخيص فرنسية يبلغ عددها 1034 طلبا تمثل 93% من إجمالي الطلبات الفرنسية.