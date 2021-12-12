إقتصاد

إيران تطلق عملتها الرقمية الخاصة قريبا

Lebanon 24
12-12-2021 | 12:00
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أعلن حاكم المصرف المركزي الإيراني، علي صالح آبادي، اليوم الأحد، أنه "سيتم إطلاق العملة الرقمية الوطنية قريبا بصورة تجريبية".
وخلال اجتماع مع رؤساء بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدول المجاورة، قال علي صالح آبادي: "في ما يتعلق بتحرير مصادرنا من العملات الصعبة، تم اتخاذ تدابير جيدة، وتضاعفت قدرات المصرف المركزي على إدارة سوق الصرف الأجنبي".
وأضاف آبادي: "المصرف المركزي يعمل بجدية على تسهيل تامين النقد الأجنبي من صغار المصدرين، بالتعاون مع الجهات المختصة و من خلال آليات محددة".
المصدر: روسيا اليوم
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