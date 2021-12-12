إقتصاد

إعتصام مركزي لمستخدمي صندوق الضمان للمطالبة بتحسين رواتبهم

Lebanon 24
12-12-2021 | 07:45
A-
A+
Doc-P-896172-637749242724613477.jpg
Doc-P-896172-637749242724613477.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد اجتماعه الطارىء في مركز النقابة، وبالإجماع الى اعتصام مركزي عند الثانية عشرة ظهر غد الاثنين، أمام المركز الرئيسي لشرح معاناة المستخدمين امام الرأي العام.
 
وأعرب المجتمعون في بيان عن أسفهم "لعدم إتخاذ أي قرار من قبل مجلس الادارة بالحاجة الملحة لتحسين رواتب العاملين في الصندوق، وقرارهم جاء بعد لقاء وفد من النقابة مع وزير العمل، وعرض الخطوات التي كانت تنوي القيام بها، وبعد التمني والتعهد من قبل الوزير للتريث باتخاذ أي خطوة تصعيدية لمدة محددة الاتفاق عليها، ريثما يقوم شخصيا بمتابعة المطلب بما يخدم مصالح المؤسسة والمضمونين على السواء".
 
ودعت النقابة الاتحاد العمالي العام واتحاد المصالح المستقلة والنقابات العمالية كافة "للمؤازرة في الاعتصام للحفاظ على المؤسسة وديمومتها"، معلنة أنها "ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة كل المستجدات".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2021-12-12
09:43 | 2021-12-12
06:00 | 2021-12-12
04:00 | 2021-12-12
01:51 | 2021-12-12
01:00 | 2021-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website