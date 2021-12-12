إعتصام مركزي لمستخدمي صندوق الضمان للمطالبة بتحسين رواتبهم

دعا المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد اجتماعه الطارىء في مركز النقابة، وبالإجماع الى اعتصام مركزي عند الثانية عشرة ظهر غد الاثنين، أمام المركز الرئيسي لشرح معاناة المستخدمين امام الرأي العام.وأعرب المجتمعون في بيان عن أسفهم "لعدم إتخاذ أي قرار من قبل مجلس الادارة بالحاجة الملحة لتحسين رواتب العاملين في الصندوق، وقرارهم جاء بعد لقاء وفد من النقابة مع وزير العمل، وعرض الخطوات التي كانت تنوي القيام بها، وبعد التمني والتعهد من قبل الوزير للتريث باتخاذ أي خطوة تصعيدية لمدة محددة الاتفاق عليها، ريثما يقوم شخصيا بمتابعة المطلب بما يخدم مصالح المؤسسة والمضمونين على السواء".ودعت النقابة الاتحاد العمالي العام واتحاد المصالح المستقلة والنقابات العمالية كافة "للمؤازرة في الاعتصام للحفاظ على المؤسسة وديمومتها"، معلنة أنها "ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة كل المستجدات".