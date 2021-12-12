ارتفاع ملحوظ في دولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة المتداولة



وكان قد افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، على سعر يتراوح ما بين 25550 - 25600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

يتم التداول بتسعيرة للدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاحد، على سعر يتراوح ما بين 25800 - 25850 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.