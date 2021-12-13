إقتصاد

الدولار يستقر مع ترقب المتعاملين لاجتماعات البنوك المركزية

Lebanon 24
13-12-2021 | 00:00
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استقر الدولار ببداية أسبوع يحمل في طياته اجتماعات لبنوك مركزية من بينها الفدرالي الأميركي.

هذا وتعتبر اجتماعات البنوك المركزية هي أهم الأحداث المقررة بالنسبة لأسواق العملات هذا الأسبوع، حيث من المقرر اجتماع ستة من البنوك المركزية الرئيسية وعدد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة. ويعتبر الاجتماع الأهم هو اجتماع الفدرالي الأميركي الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء.

هذا ويتوقع المستثمرون الآن أن يعلن الفدرالي تسريع برنامج شراء السندات، مما يفتح الباب أمام رفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل في العام المقبل.

 
أسعار العملات
 

وسجل الجنيه الإسترليني انخفاضا طفيفا بعد أن حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تأثير سلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، عند 96.091 متراجعا عن مستوى مرتفع بلغ 96.938 في منتصف نوفمبر تشرين الثاني قبل انتشار أخبار أوميكرون.

وارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1316 دولارا بينما تراجع الين الياباني قليلا إلى 113.51 للدولار.
المصدر: cnbc
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