23
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
22
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
هل انتهى الأسوأ بأزمة فوضى سلاسل التوريد العالمية؟
Lebanon 24
13-12-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بصيص من الأمل في كابوس وأزمات سلاسل التوريد، حيث بدأ يختفي الازدحام الملحمي في الموانئ. وأسعار الشحن بدأت تنخفض من مستويات وارتفاعات غير مسبوقة، وهو ما عزز من تسارع عمليات التسليم وإن كان ذلك بنسبة قليلة.
فقد كشف تقرير حديث، أن هناك دلائل على أن فوضى سلسلة التوريد بدأت أخيرًا في التلاشي، لكن هذا لا يعني أن كابوس سلسلة التوريد قد انتهى. فقد لا يعود الوضع إلى طبيعته في أي وقت قريبًا.
في الوقت نفسه، لا تزال الشركات تكافح مع نقص مقلق في سائقي الشاحنات. المكونات الأساسية، بما في ذلك رقائق الكمبيوتر، لا تزال نادرة. ويهدد متغير "أوميكرون" بممارسة ضغط متجدد على سلاسل التوريد.
ولا يزال، هناك دليل على أن الاختناقات بدأت في فك الانسداد. فهذا مشجع بالنظر إلى أن الضغط غير المسبوق على سلاسل التوريد قد ساهم بشكل كبير في المستويات التاريخية للتضخم في الولايات المتحدة.
يقول مات كوليار، المحلل الاقتصادي في "موديز أنليتكس": "إنني على ثقة متزايدة من أن الأسوأ يبدو أنه قد انتهى.. هناك بيانات تشير إلى أن الأمور تتحسن.. ولكن لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين"، وفق ما ذكره لشبكة "سي إن إن".
وتعرضت الشبكات اللوجستية لضغوط هائلة عندما أغلق الاقتصاد العالمي في بداية ظهور جائحة كورونا، ثم أعيد افتتاحه بسرعة. وارتفع الطلب على السلع بشكل كبير وانخفضت سلاسل التوريد في الوقت المناسب تحت الضغط. وأدى تفشي فيروس كورونا والبروتوكولات الصحية غير المتسقة حول العالم إلى تفاقم الفوضى.
لكن يمكن العثور على سبب للتفاؤل في التقارير الاقتصادية الأخيرة. على سبيل المثال، فقد انخفض مؤشر الطلبات المتراكمة في استطلاع التصنيع لمعهد إدارة التوريد إلى 61.9 نقطة في نوفمبر، منخفضًا من مستوى قياسي بلغ 70.6 نقطة في مايو. ولا تزال الأعمال المتأخرة تتزايد، ولكن بوتيرة أبطأ. ويبدو أن معدلات تسليم الموردين آخذة في التحسن، وإن كان ذلك من مستويات سيئة للغاية.
وأظهر مؤشر التصنيع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن مستوى الطلبات غير المنفذة انخفض في نوفمبر الماضي، كما انخفض مقدار الوقت اللازم لتسليم البضائع.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
اعلان جديد لوزير التربية.. هذا ما قرره
Lebanon 24
اعلان جديد لوزير التربية.. هذا ما قرره
14:02 | 2021-12-12
12/12/2021 02:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سببٌ بارز رفع سعر الدولار صباحاً.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
سببٌ بارز رفع سعر الدولار صباحاً.. ماذا يحدث؟
05:37 | 2021-12-13
13/12/2021 05:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح جديد من وزير الصحة عن "إغلاق البلد".. ماذا قال؟
Lebanon 24
تصريح جديد من وزير الصحة عن "إغلاق البلد".. ماذا قال؟
12:19 | 2021-12-12
12/12/2021 12:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تطورات أحداث البرج الشمالي.. تفاصيل تكشف ما حصل
Lebanon 24
آخر تطورات أحداث البرج الشمالي.. تفاصيل تكشف ما حصل
11:31 | 2021-12-12
12/12/2021 11:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
العينُ على الحدود بين لبنان وسوريا.. هذا هو المشهد بعد ارتفاع سعر البنزين
Lebanon 24
العينُ على الحدود بين لبنان وسوريا.. هذا هو المشهد بعد ارتفاع سعر البنزين
13:00 | 2021-12-12
12/12/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:00 | 2021-12-13
اليكم أشهر 10 منصات لتداول العملات الرقمية
09:45 | 2021-12-13
الدولار يواصل ارتفاعه... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
08:24 | 2021-12-13
بيان هامّ لنقابة الصرّافين عن الـ100 دولار القديمة... هذا ما جاء فيه
07:44 | 2021-12-13
هل الـ5 في المئة التي تشتريها الشركات النفطية هي التي ترفع سعر صرف الدولار؟
05:37 | 2021-12-13
سببٌ بارز رفع سعر الدولار صباحاً.. ماذا يحدث؟
05:00 | 2021-12-13
تكلفة الغذاء تفرغ جيوب الأميركيين..اليكم التفاصيل
فيديو
محمد رمضان يثير الجدل من جديد.. إطلالة عارية والجمهور يلقي عليه الهدايا والساعات الثمينة (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان يثير الجدل من جديد.. إطلالة عارية والجمهور يلقي عليه الهدايا والساعات الثمينة (فيديو)
08:00 | 2021-12-12
13/12/2021 17:02:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يكشف أسرارا عن حياته الشخصية... هذا إسمه الحقيقي وزوجته كوليت كانت تطلب الطلاق (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يكشف أسرارا عن حياته الشخصية... هذا إسمه الحقيقي وزوجته كوليت كانت تطلب الطلاق (فيديو)
04:31 | 2021-12-12
13/12/2021 17:02:44
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين تخرج عن صمتها: حلقت شعري حتى يراني حسام حبيب غير جميلة ويطلقني! (فيديو)
Lebanon 24
شيرين تخرج عن صمتها: حلقت شعري حتى يراني حسام حبيب غير جميلة ويطلقني! (فيديو)
02:00 | 2021-12-12
13/12/2021 17:02:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact