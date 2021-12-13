إقتصاد

ما هي آخر التوقعات عن سعر صفيحة البنزين غداً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-12-2021 | 03:15
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توقعت مصادر نفطية عبر "لبنان 24" ارتفاع أسعار المحروقات غداً، نتيجة الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مع اصرار حاكم مصرف لبنان على الزام المستوردين بتأمين 15% على سعر الصرف.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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