ما هي آخر التوقعات عن سعر صفيحة البنزين غداً؟

توقعت مصادر نفطية عبر "لبنان 24" ارتفاع أسعار المحروقات غداً، نتيجة الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مع اصرار حاكم مصرف لبنان على الزام المستوردين بتأمين 15% على سعر الصرف.