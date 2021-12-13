إقتصاد

بعد تخطيه الـ26 الف...هذا ما سجله الدولار صباح اليوم!

Lebanon 24
13-12-2021 | 01:54
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاثنين ارتفاعاً، حيث بلغ 26200 ليرة للشراء و 26250 ليرة للمبيع.
 
وامس،اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ما بين 26050 ليرة للبيع و26100 ليرة للشراء.
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