بعد تخطيه الـ26 الف...هذا ما سجله الدولار صباح اليوم!

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاثنين ارتفاعاً، حيث بلغ 26200 ليرة للشراء و 26250 ليرة للمبيع.

وامس،اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ما بين 26050 ليرة للبيع و26100 ليرة للشراء.