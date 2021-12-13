إقتصاد

بغداد توقع عقد طاقة مع شركة صينية

Lebanon 24
13-12-2021 | 16:00
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أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، تعاقدها مع شركة ZPEC الصينية لـ"دعم وإنجاز" عمليات الحفر النفطية.

وذكرت في بيان صحفي، أن "العقد يتضمن تقديم الدعم و إنجاز الأعمال المصاحبة لعمليات الحفر والاستصلاح لصالح الشركات العالمية المشغلة للحقول النفطية العراقية وتطوير كوادر الشركة ونقل الخبرات والتكنولوجيا".

وأضافت، أن "هذه العقود تأتي في إطار الارتقاء بعمل الجهد الوطني في مجال الحفر".
المصدر: روسيا اليوم
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