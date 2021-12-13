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إقتصاد
الدولار يواصل ارتفاعه... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
13-12-2021
|
09:45
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واصل دولار السوق الموازية ارتفاعه، وبلغ عصر اليوم 26900 - 26950 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وتجدر الاشارة إلى أنّ سعر صرف الدولار تراوح صباحا في السوق الموازية، ما بين 26200 - 26250 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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