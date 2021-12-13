إقتصاد

الحاج حسن عرض مع سفيري الهند وروسيا شؤون التعاون الزراعي المشترك

Lebanon 24
13-12-2021 | 12:29
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 استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن سفير جمهورية الهند الدكتور سهيل اجاز خان على رأس وفد من السفارة، وتم البحث في "التعاون الزراعي المشترك بين لبنان والهند، والتحضير لخطوات مستقبلية سيتم الاعلان عنها لاحقا".
 
كذلك، استقبل الحاج حسن في مكتبه في وزارة الزراعة السفير الروسي ألكسندر روداكوف على رأس وفد من السفارة، وبحث معه، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للحاج حسن، في "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الزراعية المشتركة وتبادل الخبرات بما يعود بالفائدة على البلدين.

كذلك، تم البحث في امكانية عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة اللبنانية الروسية للاتفاق على خطوات عملية تساهم بتعزيز العلاقات الزراعية وتفعيل البروتوكولات الزراعية بين البلدين.
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