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إقتصاد
بعد تخطيه عتبة الـ27000 عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
13-12-2021
|
13:55
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سجل دولار السوق الموازية مساء اليوم الإثنين تسعيرة تراوحت ما بين 26900 - 26950 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان الدولار قد تخطى للمرة الأولى عتبة الـ27000 ليرة عصراً.
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