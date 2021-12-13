إقتصاد

بعد تخطيه عتبة الـ27000 عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
13-12-2021 | 13:55
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سجل دولار السوق الموازية مساء اليوم الإثنين تسعيرة تراوحت ما بين 26900 - 26950 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان الدولار قد تخطى للمرة الأولى عتبة الـ27000 ليرة عصراً.
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