بعد تخطيه عتبة الـ27000 عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

سجل دولار السوق الموازية مساء اليوم الإثنين تسعيرة تراوحت ما بين 26900 - 26950 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان الدولار قد تخطى للمرة الأولى عتبة الـ27000 ليرة عصراً.