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إقتصاد
بعد ارتفاع الدولار... كيف أصبحت أسعار المحروقات؟
Lebanon 24
13-12-2021
|
23:48
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سجّلت أسعار المحروقات ارتفاعاً جديداً وسط ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وبلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 318800 ليرة، و98 أوكتان 329800 ليرة، أما المازوت فأصبح سعره 338900 ليرة.
يشار إلى أن
"لبنان24" كان نشر تقريراً بالأرقام
، يوم أمس، يظهر نسبة الزيادة التي ستطرأ على صفيحتي المازوت والبنزين وقارورة الغاز.
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