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إقتصاد
استقرار لأسعار النفط وسط مخاوف الطلب الناجمة عن أوميكرون
Lebanon 24
14-12-2021
|
05:00
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استقرت أسعار النفط الثلاثاء 14 ديسمبر، وذلك مع مخاوف المستثمرين إزاء الطلب على النفط بعد معاودة أوروبا وآسيا فرض قيود وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وتشدد حكومات حول العالم، من بينها بريطانيا والنرويج، القيود لوقف انتشار المتحور أوميكرون، ومنها تقليص رحلات الجوية وإلغاء فعاليات، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.
أسعار النفط تستقر
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي سنتا واحدا إلى 74.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 0113 بتوقيت غرينتش، وصعد خام غرب تكساس الأميركي إلى 71.30 دولار للبرميل.
تأثير توقعات أوبك
هذا ورفعت منظمة أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الأول من عام 2022 والتزمت بجدولها الزمني للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة من الإنتاج، قائلة إن أوميكرون سيكون له تأثير طفيف وقصير.
وتجتمع أوبك وحلفاؤها، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، في الرابع من يناير كانون الثاني لتقرير سياستهم للإنتاج.
في غضون ذلك، من المتوقع أن يزداد العرض مع توقع زيادة إنتاج أكبر حوض صخري في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في يناير كانون الثاني، وفقا لتوقعات شهرية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الاثنين.
المصدر: CNBC
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