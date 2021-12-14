تراجعات جديدة على العقود الأميركية للغاز الطبيعي.. فما هي الأسباب؟

هبطت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من 3% الاثنين بفعل توقعات بأحوال جوية أكثر اعتدالا من المعتاد حتى أواخر ديسمبر، وهو ما يبقي الطلب للتدفئة منخفضا في هذا الوقت من العام.وجاء هبوط السعر على الرغم من قفزة قدرها 11% في أسعار الغاز الأوروبية من شأنها أن تبقي صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قرب مستويات قياسية مرتفعة.وأنهت العقود الأميركية للغاز تسليم يناير جلسة التداول منخفضة 3.3% عند 3.794 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.وكان العقد قد قفز يوم الجمعة إلى أعلى مستوى منذ 3 كانون الاول .